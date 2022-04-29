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Чтобы не было «каши из доказательств»: в Пскове продолжается суд по резонансному ДТП

Судебное разбирательство по смертельному ДТП, произошедшему более двух лет назад в деревне Стяглы Псковского района с участием бизнесмена Георгия Кухи, который в тот момент находился за рулем внедорожника «Лексус», продолжилось в Пскове 29 апреля дополнительным допросом экс-начальника следственного отделения ОМВД России по Псковскому району, адвоката Самвела Манукяна, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед допросом Манукяна в суде огласили объяснение от 13 января 2020 года супруги погибшего. Из ее показаний следует, что в тот день она с мужем на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер» направлялась в Псков, за рулем находился супруг. На выезде из деревни Стяглы они увидели две столкнувшиеся автомашины. По ее словам, муж остановился, и они вышли из автомобиля, после чего он направился к автомашинам, а она стала звонить в службу «112». Как указано в объяснении, она увидела, что супруг и незнакомый мужчина помогали пострадавшим, а через некоторое время услышала звук удара, стала искать мужа. Отмечается, что звука тормозившей машины не слышала. Указано, что при остановке автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» поставили на аварийный режим.

Напомним, 11 февраля Самвел Манукян пояснял, что супруга погибшего на месте ДТП рассказала, что в момент столкновения находилась в автомашине и не видела дорожной аварии.

Сторона обвинения спросила свидетеля, как расценивать его слова о том, что потерпевшая находилась в автомобиле, если в ее объяснении говорится об обратном. Самвел Манукян ответил, что узнал об этом в ходе диалога с потерпевшей на момент его прибытия на место ДТП.

По его словам, Георгий Кухи не оказывал препятствий предварительному следствию. Также Самвел Манукян подчеркнул, что его увольнение связано с получением статуса адвоката, а не с расследованием данного уголовного дела.

Отметим, суд несколько раз снял вопросы стороны потерпевших к свидетелю и призвал допрашивать Манукяна по существу уголовного дела.

С предыдущим допросом Самвела Манукяна можно ознакомиться здесь.

Напомним, на прошлом судебном заседании стороны ходатайствовали о проведении новой автотехнической экспертизы по уголовному делу. Так, сторона защита попросила назначить «комплексную судебно-медицинскую автотехническую экспертизу», в рамках которой установить местоположение пешеходов (исходя из полученных телесных повреждений) в момент аварии, полный механизм ДТП и так далее. Потерпевшие ходатайствовали о назначении «дополнительной автотехнической экспертизы», чтобы, помимо прочего, также установить механизм дорожно-транспортного происшествия.

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Сторона потерпевших представила дополнения к своему ходатайству. Они подчеркнули, что хотят получить доказательство, которое содержало бы цельное описание механизма ДТП с его фазами.

Сторона защиты в свою очередь приложила к своему ходатайству ряд доказательств, на которые, по ее мнению, необходимо обратить внимание экспертов.

Также защитник Алла Мамченко указала, что в ходатайстве потерпевших содержатся претензии к эксперту-автотехнику. Если есть претензии, то, подчеркнула она, нужно ставить вопрос о повторной экспертизе, а не о дополнительной.

Она добавила, что вопросы эксперту в своем ходатайстве поддерживает в полном объеме. В ходатайстве потерпевших поддерживает вопрос о механизме ДТП, а остальные предложила убрать, чтобы не было «каши из доказательств».

Сторона обвинения согласилась с двумя вопросами стороны защиты, которые необходимо задать эксперту:

- исходя из установленных телесных повреждений, где и в каком положении относительно автомобиля «Рено Логан» и границ проезжей части находились пешеходы в момент первичного контакта с автомобилем «Лексус»?;

- установить полный механизм ДТП, включая наезд автомобиля «Лексус» на автомобиль «Рено Логан» и пешеходов с точным поэтапным расположением всех участников движения относительно друг друга, относительно элементов дороги и элементов организации дорожного движения, с моделированием ситуации, с составлением масштабной схемы.

Прокурор представил суду скорректированные варианты указанных вопросов. У стороны защиты не возникло к ним замечаний.

Остальные вопросы стороны защиты, по мнению прокуратуры, не относятся к компетенции эксперта. «Данные два вопроса нами не поддерживаются», - отметила сторона обвинения и обратила внимание, что поддерживает все предложенные потерпевшими вопросы.

Провести экспертизу сторона обвинения предложила в Москве — в экспертно-криминалистическом центр МВД и судебно-медицинском центре Минздрава.

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Суд предложил защите перейти к предоставлению доказательств, а только затем назначать экспертизу. Сторона защиты возразила, указав на то, что в первую очередь необходимо установить механизм ДТП и расположение погибшего.

«Невозможно мне заявить ходатайство об исключении следственного эксперимента из числа доказательств до той поры, пока не будет определено, где находился пешеход в тот момент, когда его сбил "Лексус". Это не определено. Без этого невозможно объективно оценить следственный эксперимент. Где находился потерпевший, которого сбили? Это основное!» — подчеркнула Алла Мамченко.

Суд решил направить запросы в экспертные учреждения в близлежащие регионы, чтобы узнать о сроках проведения экспертиз. Вопросы, которые суд в итоге утвердит в постановлении о назначении экспертизы, станут известны позже.

Судебное заседание продолжится 13 мая.