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Пассажиры автобуса пострадали в ДТП в Великих Луках

Авария с участием рейсового автобуса «Великие Луки- Сенчиты» и легкового автомобиля произошла в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда».

По словам очевидцев, на Октябрьском проспекте возле Смоленского рынка водитель легкового автомобиля подрезал автобус и повернул на улицу Льва Толстого, покинув место происшествия.

«В результате резкого торможения некоторые пассажиры автобуса получили травмы: у кого-то сломан нос, у кого-то ссадины и раны на лице и теле. Как говорят очевидцы, в аварии пострадал ребенок, который был доставлен в детское лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая, отметили в сообщении.