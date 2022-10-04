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Водитель автомобиля Lada погиб в ДТП в Псковском районе

Водитель автомобиля Lada погиб в дорожно-транспортном происшествии на 298-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 4:50 сегодня, 5 октября. Водитель автомобиля Lada, мужчина 1986 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. Им управлял мужчина 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada погиб, водителя Hyundai госпитализировали в Псковскую областную больницу.