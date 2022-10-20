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По факту смертельной аварии с учительницами Печорской гимназии возбудили дело

Уголовное дело возбудили по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 20-м километре автодороги граница с Эстонской республикой – Печоры – Изборск 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Установлено, что транспортное средство марки DAF FT XF 105 в сцепке с полуприцепом столкнулось с автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончался в машине скорой помощи. Один из пассажиров от полученных повреждений скончался на месте, второй - доставлен в Псковскую областную клиническую больницу.

Следственный отдел МО МВД России «Печорский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Процессуальное решение органа следствия о возбуждении уголовного дела по данному факту признано законным и обоснованным. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в ДТП погибли две учительницы Печорской гимназии Елена Тезнева и Нина Гусева.