АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель автомобиля Chevrolet сбил псковича на пешеходном переходе

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в Великих Луках 25 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу.

Фото здесь и далее: ГИБДД УМВД России по городу Великие Луки

В 7:42 на улице Автомобильной, 11 великолучанин 1977 года рождения на Chevrolet Niva не уступил дорогу пешеходу - мужчине 1967 года рождения из Псковского района. Пскович переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и пользовался преимущественным правом движения.

В результате ДТП он получил телесные повреждения, был госпитализирован в межрайонную больницу в травматологическое отделение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.