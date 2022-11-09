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Женщина погибла в результате «пьяного» ДТП в Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в пятницу, 11 ноября, в Порховском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД по региону, по предварительной информации, в 16.10 на 3-м км автодороги «Береза-Городок» водитель автомобиля ВАЗ 2109 мужчина 1967 года рождения не справился с управлением транспортным средством, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП на месте скончалась пассажир до приезда скорой медицинской помощи. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.