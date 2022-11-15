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Водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали после ДТП в Псковском районе

Водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали после ДТП в Псковском районе 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: архив ПЛН

По предварительной информации, в 14:30 на первом километре автодороги Селище – Рогозовичи водитель 1986 года рождения не справился с управлением автомобиля Volkswagen. Транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали в Псковскую областную больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.