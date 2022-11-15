Водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали после ДТП в Псковском районе 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: архив ПЛН
По предварительной информации, в 14:30 на первом километре автодороги Селище – Рогозовичи водитель 1986 года рождения не справился с управлением автомобиля Volkswagen. Транспортное средство опрокинулось.
В результате ДТП пострадал водитель. Его госпитализировали в Псковскую областную больницу.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.