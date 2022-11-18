АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опочанина отправили в колонию-поселение за гибель пассажира снегоболотохода

30-летнего жителя Опочки отправили в колонию-поселение за гибель пассажира снегоболотохода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

10 мая 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления внедорожными мототранспортными средствами, передвигался на незарегистрированном в установленном порядке технически исправном снегоболотоходе. При этом он перевозил трёх пассажиров без застегнутых мотошлемов, двое из которых ехали на платформах для груза - вне специальных мест для сидения и сверх предусмотренного количества.

В процессе движения, со скоростью, не превышающей 40 км/ч, в пределах села Кудеверь Бежаницкого района двое пассажиров выпали на проезжую часть автодороги, в результате чего один из них погиб.

Водителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Сестра потерпевшего пояснила, что претензий к подсудимому не имеет, на строгом наказании не настаивает.

Суд учёл смягчающие вину обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принесение извинений родственнице потерпевшего, добровольное возмещение материального и морального вреда. Мужчине назначили наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил, добавили в пресс-службе.