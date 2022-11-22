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Водитель автомобиля Opel пострадал после наезда на опору ЛЭП в Псковском районе

Мужчину госпитализировали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Псковском районе ночью 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 00.05 на 302-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель житель Островского района, мужчина 1990 года рождения, на автомобиле Opel Vectra на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водителя госпитализировали в Псковскую областную больницу.