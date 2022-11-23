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Водитель Renault вылетел в кювет на автомобиле при попытке обгона в Плюсском районе

Водитель Renault вылетел в кювет на автомобиле при попытке обгона на 185 км автомобильной дороги Санкт – Петербург - Невель в Плюсском районе 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла в 11:20. Водитель автомобиля, женщина 1963 года рождения, не учла сложные метеорологические условия при совершении обгона, не справилась с управлением транспортного средства и совершила съезд в правый по ходу движения придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала сама водитель, госпитализация не потребовалась. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.