Брачные игры закончились: почему лоси продолжают выходить на дороги Псковской области

Осенью лес встречает любителей прогулок золотистыми пейзажами, свежим воздухом и шелестом листвы, которая опадает с деревьев. За красотой осенней природы скрываются и неожиданные встречи с её обитателями. Белки, зайцы, косули - кого только нет среди лесных массивов. Не исключение и лоси. Эти лесные гиганты весят около полутонны, а рост достигает трёх метров. Встретить сохатого можно как в лесу, так и на автомобильной дороге. Лоси активно перемещаются в поисках партнёра во время брачного сезона - гона. В этот период самцы становятся агрессивнее и теряют осторожность, поэтому могут чаще появляться на дорогах. Сейчас гон уже закончился, но сохатые продолжают выходить на дорогу и представлять опасность. Почему это происходит, как избежать столкновения с лосем и что делать при неожиданной встрече с диким животным, выяснила Псковская Лента Новостей.

Изображение создано нейросетью

Не справился с управлением

Напомним, 22 октября в 11:45 на дороге Псков - Гдов водитель иномарки не справился с управлением и сбил лося. После столкновения машина съехала в кювет, а мужчина получил травмы. На фото - последствия аварии: разбитая «лобовуха» и смятая от удара крыша.

Такие повреждения машины связаны со строением тела лося. При столкновении автомобиль сначала ударяет по длинным ногам животного: опора теряется, тяжелое туловище лося обрушивается на капот и лобовое стекло, может даже пробить крышу. Поэтому столкновение опасно для жизни всех участников движения: и водителя, и пассажиров, и животного.

И это не единичный случай. По данным областной Госавтоинспекции, с января по октябрь 2026 года в Псковской области зарегистрировали 155 ДТП с участием животных. Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошло 198 таких аварий.

В семи ДТП пострадали десять человек. Погибших среди людей не было. А вот животным везёт меньше: по информации Госавтоинспекции, большинство из них погибает при столкновении.

Чаще всего такие аварии происходят в Псковском, Островском, Опочецком, Невельском, Великолукском и Гдовском округах. Среди участков, где фиксируют ДТП с животными, - федеральные трассы Р-23 и М-9, а также дорога Псков - Гдов - Сланцы. Столкновения происходят и на окраинах Пскова.

Почему лоси выходят на дороги?

Автомобильные дороги проходят через леса и пересекают привычные маршруты диких животных. Поэтому лоси, перемещаясь в поисках пищи или гуляя по лесу, могут выйти на проезжую часть.

Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Андрей Горкунов, после завершения брачного сезона повышенной вероятности появления лосей на дорогах нет. Эти слова не дают повод расслабиться за рулём - опасность встречи с животным сохраняется круглый год.

«Повышенной вероятности нет, а сама по себе вероятность выхода сохраняется круглогодично», - отметил специалист.

По словам Андрея Горкунова, сохатые гуляют по привычным маршрутам и не обращают внимание на проезжающие машины. Ни шум двигателей, ни свет фар не заставят лосей покинуть дорогу. Здесь дело привычки.

«Они уже привыкли к шуму машин, свету, соответственно, зачастую просто не обращают внимания», - пояснил Андрей Горкунов.

Поэтому не стоит рассчитывать, что при виде машины лось испугается и скроется в лесу. Дорога для сохатого - часть его маршрута, на котором вы - незваные гости. Животное может спокойно остановиться посреди проезжей части, словно никуда не торопится или позирует для фото. Если вы вмешаетесь в планы рогатого, будете пугать или провоцировать животное, то вам явно не поздоровится: испуганный лось может броситься в любую сторону, в том числе под колёса.

Плюсы игнора

Водитель может сохранить жизнь и здоровье, уберечь машину от повреждений, кошелёк - от лишних расходов, а дикое животное - от травм и гибели, если не будет терять бдительность. Особенно внимательными водителям стоит быть в утренние и вечерние сумерки, ночью. В это время лоси чаще проявляют активность, а из-за плохой видимости заметить животное сложнее. На дороге лучше заранее снизить скорость, а ещё лучше не превышать.

Сохатый появился на обочине? Не спешите проезжать мимо: даже спокойный лось может в любую секунду шагнуть на проезжую часть. Если животное уже перед вами, не пытайтесь его беспокоить и нарушить личные границы - добром это не кончится.

«Сигналить не надо, максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства. Дождаться, пока лось перейдёт дорогу», - посоветовал заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

Вот советы специалистов, которые помогут вам избежать неприятностей:

Снижайте скорость на участках дорог, который проходят через лес, особенно в сумерках и ночью.

Следите за обочинами. Заметите движение среди деревьев - сбавьте скорость.

Не сигналите и не пытайтесь прогнать лося. Дайте животному возможность самостоятельно покинуть дорогу.

Избегайте резких манёвров. Попытка объехать сохатого может закончиться выездом на встречную полосу, аварией или потерей управления автомобилем.

Не спешите продолжать движение. Дождитесь, пока лось уйдёт с проезжей части, и убедитесь, что путь свободен.

Терпение - залог успеха: минуты ожидания могут уберечь от серьёзной аварии. Даже самый спокойный лось остаётся диким животным, поведение которого не всегда можно предугадать.

Чему быть - того не миновать

Предположим, вы водитель на опыте. Для вас в порядке вещей игнорировать правила безопасности. Но встреча с сохатым оказалась настолько неожиданной, что избежать столкновения не удалось. Что теперь? Делать вид, будто ничего не произошло, и продолжать путь нельзя - так можно нажить больше неприятностей.

«Я сбил лося на трассе, но он очнулся и убежал. Что делать?»

Первым делом надо остановиться и включить «аварийку». Затем сообщить о ДТП в Госавтоинспекцию. Для этого можно позвонить по единому номеру экстренных служб: 112. Если пострадали люди - вызовите скорую помощь.

А вот искать сбежавшего лося самостоятельно не стоит. Не нужно приближаться и к животному, которое осталось лежать на дороге. Даже раненый сохатый способен неожиданно подняться и нанести человеку серьёзные травмы.

Как пояснил Андрей Горкунов, сотрудники Госавтоинспекции оформляют происшествие и вызывают представителей охотнадзора. Водителю необходимо дождаться автоинспекторов, рассказать об обстоятельствах столкновения и получить документы о ДТП. После этого сказать о случившемся в свою страховую компанию и уточнить порядок дальнейших действий.

Казалось бы, самое страшное позади: водитель жив, помощь вызвана, аварию оформили. Но остаётся ещё один неприятный вопрос - какова цена встречи?

«Самое страшное впереди»

Разбираемся: само по себе столкновение с лосем не считается нарушением ПДД. Есть нюанс: если животное погибло, государству необходимо возместить ущерб. За одного сохатого предусмотрена компенсация в размере 80 тысяч рублей. Это не штраф, а плата за причинённый животному миру вред.

Но доставать деньги из собственного кошелька придётся не каждому. Если у водителя есть действующий полис ОСАГО и происшествие относится к страховым случаям, компенсацию за погибшего лося выплатит страховая компания.

А вот с ремонтом автомобиля всё иначе. ОСАГО не покрывает повреждения собственной машины. Здесь может помочь каско, если страховка предусматривает столкновения с дикими животными.

Представим ситуацию: лось неожиданно выбежал из леса, водитель не успел затормозить. Животное погибло, а машина получила серьёзные повреждения. Если случай покрывает ОСАГО, страховая возместит государству 80 тысяч рублей. Но чинить автомобиль придётся за свой счёт, если подходящего каско нет.

Штраф водитель может получить за нарушение ПДД - например, превышение скорости. А если скрыться с места аварии, последствия могут быть ещё серьёзнее, вплоть до лишения водительских прав.

«Если водитель уехал с места происшествия, его действия квалифицируются по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП)», - пояснили в Госавтоинспекции Псковской области.

Главное - не нарушать

В конечном счёте встреча с лосем на дороге может обойтись слишком дорого - и речь не только о деньгах. Разбитый автомобиль можно отремонтировать, а вот вернуть здоровье или жизнь уже не получится. Поэтому лучше не нарушать правила ПДД. Они созданы не просто так. А при встрече с лосем, проявить спокойствие и терпение. Это всяко лучше, чем потом расхлёбывать кашу, которую вы можете заварить.

Наталья Шведова