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Автомобиль и автобус столкнулись на Четырёх углах в Пскове

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Автомобиль Volkswagen Polo и автобус столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове сегодня, 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На месте работают сотрудники ГИБДД,