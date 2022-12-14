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20-летний пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП

20-летний житель Пскова предстанет перед судом за совершение дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два его родственника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 15 июля обвиняемый, управляя легковым автомобилем в пригороде Пскова, при повороте налево совершил столкновение с встречным грузовиком. В результате автоаварии двое пассажиров легковушки: женщина 1956 года рождения и ребенок 2009 года рождения - погибли. Женщина-пассажир погибла на месте ДТП, а ребенок был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм.

Молодому человек предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.