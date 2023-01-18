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Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Великих Луках

Неизвестный водитель сбил девочку и скрылся с места происшествия в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукской полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 января в 7:40 на нерегулируемом перекрестке у дома №5/33 по улице Герцена. Неизвестный водитель автомобиля не уступил дорогу девочке 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель сбил несовершеннолетнюю, после чего скрылся с места аварии. В результате аварии пострадала пешеход, ей понадобилась медицинская помощь.

Свидетелей и очевидцев данного происшествия просят обратиться в ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: улица Лизы Чайкиной,13/21, кабинет 15 или сообщить по телефону 7-51-41, 5-27-94 или 02.