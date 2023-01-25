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Очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом ищут в Псковском районе

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 216-м километре автодороги Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков 5 декабря 2022 года, разыскивают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном отделе МВД России.

Водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, не предоставив преимущество мотоциклу марки Suzuki, водитель которого совершал маневр обгона и двигался по полосе встречного движения. В результате ДТП мотоцикл съехал в левый по ходу своего движения кювет. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

«В настоящий момент у органа предварительного следствия имеется необходимость в установлении всех возможных очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия с целью выяснения всех его обстоятельств», - отметили в полиции.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району.