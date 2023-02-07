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Устроивший ДТП с псковской маршруткой водитель отказался от медосвидетельствования

Водитель, устроивший дорожно-транспортное происшествие на улице Ижорского Батальона в Пскове 6 февраля, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, не убедился в безопасности маневра и создал помеху для маршрутного автобуса ПАЗ-32053, которым управлял водитель 1972 года рождения.

В результате экстренного торможения пострадал пассажир маршрутного автобуса 1986 года рождения. В ведомстве уточнили, что водитель маршрутного автобуса был трезв.