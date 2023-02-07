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Водителя Lada Granta госпитализировали после столкновения с автобусом в Псковской области

Водителя автомобиля госпитализировали после столкновения с автобусом в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 6 января в 8:05 на третьем километре муниципальной автодороги «подъезд к деревне Сатонкино». Водитель автомобиля Lada Granta 1976 года рождения выбрал небезопасную скорость движения на повороте автодороги.

В результате мужчина не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ 320540 под управлением гражданина 1995 года рождения.

В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Lada Granta. Его госпитализировали.