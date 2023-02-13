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16 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

16 человек получили травмы различной степени тяжести в результате 13 дорожно-транспортных происшествий на территории Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по области.

С 6 по 12 февраля сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 708 административных правонарушений. Также они выявили 40 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За повторное пьяное вождение задержано четверо из них.

Госавтоинспекция напоминает, что с учетом неблагоприятных погодных условий - возможной гололедицы, а также осадков в виде дождя и снега - автомобилистам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а также выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям.