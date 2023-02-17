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Опубликованы фотографии с места лобового столкновения автомобилей в Псковском районе

Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе, которое произошло 19 февраля, Псковской Ленте Новостей предоставили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

На 195 километре дороги Новгород - Псков водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1981 года рождения, при выезде из поворота на закруглении автодороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-2752 под управлением гражданина 1967 года рождения, движущегося во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали: пассажирка автомобиля ГАЗ-2752 1972 года рождения, пассажирка 1963 года рождения, пассажирка 1935 года рождения и пассажир 1972 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы в областную больницу. Водитель автомобиля Lada Granta также был госпитализирован в медицинское учреждение. У водителей состояние алкогольного опьянения не установлено.