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Появились фотографии с места крупного ДТП с автобусом и фурой в Усвятах

Появились фотографии с места крупного ДТП в Усвятах. Снимки Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 марта, водитель грузового автомобиля Volvo врезался в автобус «ПАЗ», двигавшийся в попутном направлении. В ДТП погиб один человек, 16 пострадали и были госпитализированы в медучреждение.

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На помощь сотрудникам полиции из областного управления МВД России прибыла следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника следственного управления УМВД России по Псковской области полковником юстиции Русланом Мамедовым.

Очевидцев ДТП, а также владельцев видеорегистраторов в ведомстве просят позвонить по телефону 02.