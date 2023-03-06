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В Пскове сбили пешехода на Октябрьском проспекте. ФОТО

В Пскове сбили пешехода у дома №15 на Октябрьском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 4 марта в 22.35 на пересечении с улицей Гоголя.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106, молодой человек 2001 года рождения, не уступил дорогу пешеходу 2003 года рождения, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо относительно автомашины.

По предварительной информации, у пострадавшего выявлены ушибы правой кисти локтя, ссадины левой руки.

Водитель трезвый. По факту ДТП проводится проверка.