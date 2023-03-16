АвтоМир / Происшествия / ДТП

Сбивший столб на улице Инженерной в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь

Сбивший столб на улице Инженерной в Пскове водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, составлен протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Материал будет направлен в суд для принятия решения.

Уточнена информация и о травмах водителя. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудного поясничного отдела и тупую травму живота. Из больницы отпущен.

Напомним, наезд на столб произошел у дома №102 на улице Инженерной 15 марта в 16.00. Водитель автомобиля ВАЗ-21110, мужчина 1985 года рождения, не справился с управлением и столкнулся со световой опорой.