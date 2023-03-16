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Установлен водитель, сбивший 86-летнюю женщину на парковке гипермаркета в Пскове

Установлена личность водителя, сбившего 86-летнюю женщину на парковке гипермаркета в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это мужчина 1960 года рождения, он управлял автомашиной Mitsubishi Galant.

По факту происшествия продолжается проверка, материал по наезду на пешехода будет направлен в суд.

Как сообщалось ранее, наезд произошел 14 марта в 14.36 на улице Труда у дома 37-а (гипермаркет «Магнит»). Водитель при движении задним ходом совершил наезд на женщину 1936 года рождения, двигавшуюся по территории парковки. 86-летняя пострадавшая получила телесные повреждения - ушибленную рану пальца правой руки.