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В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля

У водителя остановилось сердце за рулём автомобиля Citroën на улице Коммунальной у торгового центра «Гулливер» в Пскове вечером 12 апреля. Об этом сообщили очевидцы происшествия в городских сообществах «Инцидент Псков» и «Жесть по-псковски».

Видео: Полина Голубева / «ВКонтакте»

«Я ехал со стороны Ледового дворца, услышал удар, поворачиваю голову, а он врезался в Lada, её развернуло, а он дальше поехал и машины начал собирать, пока не остановился. Парень подбежал и кричит: "Скорую вызывайте". И как раз рядом, около подъезда, стояла скорая - как раз напротив, где он остановился. Как знали, что там надо было стоять», – сообщил свидетель инцидента.

Другие очевидцы написали, что по всей видимости у водителя остановилось сердце. Прохожие начали оказывать первую помощь, врач из неподалеку стоящей скорой медпомощи продолжила реанимацию. Мужчину удалось откачать, он начал дышать самостоятельно, и его госпитализировали.

Ещё одна горожанка назвала себя его дочерью и добавила, что ночью в больнице мужчине диагностировали клиническую смерть.