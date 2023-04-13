←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 13.04.2023 12:390 Порховича приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП 13.04.2023 11:160 Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей 13.04.2023 09:271 Стали известны подробности о тройном ДТП в Пскове на улице Коммунальной 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023 20:350 Дорожная авария случилась на Завеличье. ФОТО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля

13.04.2023 07:41|ПсковКомментариев: 0

У водителя остановилось сердце за рулём автомобиля Citroën на улице Коммунальной у торгового центра «Гулливер» в Пскове вечером 12 апреля. Об этом сообщили очевидцы происшествия в городских сообществах «Инцидент Псков» и «Жесть по-псковски».

Видео: Полина Голубева / «ВКонтакте»

«Я ехал со стороны Ледового дворца, услышал удар, поворачиваю голову, а он врезался в Lada, её развернуло, а он дальше поехал и машины начал собирать, пока не остановился. Парень подбежал и кричит: "Скорую вызывайте". И как раз рядом, около подъезда, стояла скорая - как раз напротив, где он остановился. Как знали, что там надо было стоять», – сообщил свидетель инцидента.

Другие очевидцы написали, что по всей видимости у водителя остановилось сердце. Прохожие начали оказывать первую помощь, врач из неподалеку стоящей скорой медпомощи продолжила реанимацию. Мужчину удалось откачать, он начал дышать самостоятельно, и его госпитализировали.

 

Ещё одна горожанка назвала себя его дочерью и добавила, что ночью в больнице мужчине диагностировали клиническую смерть.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 6593 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
13.04.2023, 12:390 Порховича приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП 13.04.2023, 12:213 Значительных проблем с асфальтом во дворах на дальнем Запсковье нет — Дмитрий Барабанов 13.04.2023, 11:180 Автобусные остановки моют дорожники в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 11:160 Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей
13.04.2023, 09:470 Мусоровоз горел в Бежаницком районе 13.04.2023, 09:271 Стали известны подробности о тройном ДТП в Пскове на улице Коммунальной 13.04.2023, 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023, 20:350 Дорожная авария случилась на Завеличье. ФОТО
12.04.2023, 14:332 Получили газ, но лишились дороги: жители Лисьих Горок пожаловались Алексею Севастьянову 12.04.2023, 10:012 Граждане Молдовы и Белоруссии пострадали в ДТП в Опочецком районе 12.04.2023, 07:360 Участок дороги начали ремонтировать в поселке Кунья 11.04.2023, 16:110 Работы по ямочному ремонту начались в Себежском районе
11.04.2023, 11:590 Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Опочецком районе 11.04.2023, 09:300 Ребенок на велосипеде врезался в Renault и попал в больницу в Невеле 11.04.2023, 07:190 Таксисты просят ввести мораторий на медосмотры 10.04.2023, 21:232 Контракт на ремонт самых разбитых дорог хотят заключить в Пскове
10.04.2023, 19:450 Часть дороги перекроют в Великих Луках из-за провала асфальта над подземным переходом 10.04.2023, 17:280 Пьяных водителей скутера и мопеда остановили в Псковской области 10.04.2023, 15:110 «ГорДозор»: Псков после зимы. ВИДЕО 10.04.2023, 14:050 Автобусы на садоводческие товарищества в Пскове переходят на весеннее расписание
10.04.2023, 13:270 «Деловой понедельник»: Актуальные вызовы и тенденции развития автобизнеса в Псковской области. ВИДЕО 10.04.2023, 12:590 Более 30 пьяных водителей остановили в Псковской области за неделю 10.04.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псков после зимы 10.04.2023, 12:130 Два псковича избили таксиста и угнали его машину
10.04.2023, 12:050 Подземные переходы в Великих Луках не будут закрывать из-за провала асфальта 10.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» о развитии автобизнеса в Псковской области 10.04.2023, 11:240 Опубликованы фотографии с места ДТП с двумя пострадавшими в Островском районе 10.04.2023, 10:390 Водитель без прав сбил велосипедистку в красногородской деревне. ФОТО
10.04.2023, 10:208 В Пскове выделят еще 53 млн рублей на восстановление дорог 10.04.2023, 10:010 Нарушители правил парковки мешают уборке улицы Текстильной в Пскове 10.04.2023, 09:570 Kia и Mitsubishi столкнулись на площади Героев-Десантников в Пскове 10.04.2023, 09:400 Водитель-женщина сбила девочку на проспекте Гагарина в Великих Луках
10.04.2023, 09:070 Автомобиль такси попал в ДТП на Октябрьской площади в Пскове 10.04.2023, 08:240 Псковичей предупредили об ограничении движения на ряде улиц из-за работ коммунальщиков 09.04.2023, 21:090 Фотофакт: Люк открыт на проезжей части улицы Вагонной в Великих Луках 09.04.2023, 19:250 Двух человек госпитализировали в результате ДТП в Островском районе
09.04.2023, 16:530 Фотофакт: Множественные ямы образовались на улице Западной в Пскове 09.04.2023, 13:082 Повреждения дороги над подземным переходом в Великих Луках устранят за счет подрядчика 09.04.2023, 12:243 Проезжая часть над подземным переходом провалилась в Великих Луках. ФОТО 09.04.2023, 11:390 Дороги и тротуары Пскова продолжают приводить в порядок после зимы. ФОТО
08.04.2023, 20:241 Начался ремонт улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Новгородской в Пскове, вводится ограничение движения 08.04.2023, 19:580 Снимок с места ДТП с грузовиком в Плюсском районе опубликовали в Сети 08.04.2023, 16:332 Размер дорожного фонда Псковской области на 2023 год составляет более 13 млрд рублей 08.04.2023, 16:186 Российские дачники могут получить штраф за мойку автомобиля на участке
08.04.2023, 16:0317 Почему в Псковской области массово развалились старые дороги, объяснил губернатор 08.04.2023, 13:201 Утомлённый водитель автомобиля Ford врезался в грузовик на трассе в Плюсском районе 08.04.2023, 09:000 Место остановки двух автобусов изменилось в центре Пскова 07.04.2023, 17:421 Ремонт дорог картами в Пскове начнут с улицы Западной
07.04.2023, 11:480 Подготовка к предстоящему дорожному сезону ведется в Псковской области 07.04.2023, 11:170 Рестайлинговая Lada Vesta NG начнет продаваться в мае 07.04.2023, 11:131 Ямочный ремонт провели на улице Льва Толстого в Пскове. ВИДЕО 07.04.2023, 10:511 Пьяный водитель за рулем Audi сбил четыре пролета ограждения на Ольгинском мосту в Пскове
07.04.2023, 09:190 Миф о вреде заправки до полного бака развеял автоэксперт 07.04.2023, 08:331 Автомобиль снес часть дорожного ограждения перед Ольгинским мостом в Пскове 07.04.2023, 08:230 Безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО 07.04.2023, 06:580 Минтранс предлагает ввести в школьную программу модуль о безопасном использовании самокатов
06.04.2023, 21:400 Мирно решать конфликты на дороге призвали курсантов псковского университета ФСИН 06.04.2023, 21:300 Безопасность движения на двух мостах обеспечат в Палкинском районе 06.04.2023, 18:080 Байк-фестиваль HoSt BUSTERS состоится в Печорском районе 06.04.2023, 16:450 Фура съехала в кювет на трассе в Новосокольническом районе
06.04.2023, 14:460 Гигантская лужа занимает участок проезжей части улицы Пригородной в Пскове уже неделю 06.04.2023, 14:280 Лебедь перешел дорогу по пешеходному переходу в Себеже. ФОТО 06.04.2023, 13:440 Молодой пскович прокатил на автомобиле подруги другую девушку и попал под суд 06.04.2023, 13:140 Пользователей гаражей на улице Гоголя в Великих Луках просят подтвердить собственность 
06.04.2023, 11:100 Свыше 200 заявлений по гаражной амнистии подали псковичи с начала года 06.04.2023, 10:550 Временный объезд устроят на 102-м километре трассы Р-23 с 15 апреля 06.04.2023, 09:240 Число автошкол в России за два года уменьшилось на 15% 05.04.2023, 21:500 Жителей пушкиногорских деревень спецтранспортом доставили к автолавке из-за паводка
05.04.2023, 21:300 Ребрендинг одного заправочного комплекса проведут в Островском районе 05.04.2023, 20:320 На Ольгинском мосту в Пскове начали укладывать гидроизоляцию 05.04.2023, 19:310 В Пскове возле школы сбит мальчик-пешеход 05.04.2023, 17:330 Фотофакт: Строительство парковки у детсада «Ягодка» в Пскове
05.04.2023, 17:190 Борис Елкин о дорожных подрядчиках: «Косяки» есть у всех 05.04.2023, 16:540 «Не вошёл в поворот»: фура съехала в кювет в Псковском районе 05.04.2023, 16:260 Новые секции светофора появятся на пешеходных переходах в Великих Луках 05.04.2023, 14:150 Заторов из-за переноса мест остановки автобусов на площади Ленина быть не должно – глава Пскова
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.