Псковское УФАС мониторит доступность цен на газомоторное топливо

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области мониторит цены на газомоторное топливо (СУГ), чтобы оно оставалось доступным и не нарушался закон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В фокусе — крупные нефтяные компании и независимые игроки региона.

В перечень проверок входит динамика розничных цен с учетом сезонности и логистики, обоснованность изменения стоимости: проверяют закупку, транспортировку, налоги, признаки картельных сговоров и установления единых цен, а также соблюдение запрета на монопольно высокие цены у компаний с долей рынка более 35%.

Ранее ведомство уже выдавало компаниям предупреждения из-за колебаний цен. За нарушения предусмотрены оборотные штрафы.

По итогам еженедельного анализа данных возможны внеплановые проверки.

Сообщить о резком скачке цен можно через приемную на сайте ФАС.