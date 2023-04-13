АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль опрокинулся в Псковском районе, водитель погиб

Водитель погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

15 апреля в 15:50 на первом километре автодороги Псков-Писковичи-Муровицы водитель автомобиля ВАЗ-2112 на закруглении дороги не справился с управлением. В результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи. Причина ДТП устанавливается.