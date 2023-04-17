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Автобус опрокинулся в Стругах Красных, пострадали пять женщин

Автобус опрокинулся в Стругах Красных 21 апреля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в 13:30 на улице Промышленной у дома №48.

По предварительной информации, водитель автобуса «ГАЗель», мужчина 1975 года рождения, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, допустил наезд на столб и опрокинулся.

В ДТП пострадали женщины 1966, 1955, 1969, 1984, 1966 годов рождения, их доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб. Выясняются все обстоятельства произошедшего.