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АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Застрявший в текстурах» ВАЗ съехал с дороги после ДТП в Пскове

21.06.2023 11:51|ПсковКомментариев: 0

«Застрявший в текстурах» автомобиль ВАЗ в Пскове съехал с дороги после дорожно-транспортного происшествия. О подробностях дорожной аварии, которая произошла у дома №51 на улице Труда 20 июня в 10.10, Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

На проезжей части столкнулись два транспортных средств – ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1978 года рождения и Chevrolet Lacetti под управлением женщины 1964 года рождения. После столкновения ВАЗ наехал на препятствие – бордюрный камень.

 

Пострадавших нет. Обстоятельства ДТП уточняются в ходе административного расследования.

Добавим, у Chevrolet Lacetti повреждено правое переднее крыло. Столкновение произошло в месте, предусмотренном для разворота с улицы Труда на проспект Энтузиастов.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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