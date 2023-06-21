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Водитель автомобиля умер в больнице после столкновения с автобусом в Великолукском районе

Водитель автомобиля Nissan Patrol умер в больнице после столкновения с автобусом, следовавшим в Крым, в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 июня в 20:25 поступило сообщение о ДТП, совершенном около 20.15 на 461-м километре дороги Москва - Балтия. По предварительной информации, водитель автобуса Yutong, житель Крыма 1976 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение автомобилем Nissan Patrol под управлением великолучанина 1960 года рождения, который выполнял поворот налево.

В результате водитель автомобиля Nissan от полученных травм скончался в великолукской больнице, пассажирка 1963 года рождения получила ушибы. Водитель автобуса также получил ушибы. Пострадали пассажиры автобуса: житель Крыма 1990 года рождения получил вывих, житель Херсонской области 1963 года рождения госпитализирован с переломами и ушибами.

Водитель автобуса находился в трезвом состоянии.