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ВАЗ опрокинулся на дороге под Псковом, пострадали двое. ФОТО

Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, это произошло 12 июля в 12.30 на 21-м километре дороги Быстроникольское – Черская.

Водитель ВАЗ-2106 1970 года рождения на прямом участке дороги не справился с управлением, автомашина опрокинулась на проезжей части. Пострадали водитель и пассажир автомашины 1983 года рождения.

Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Пскову

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, у водителя выявили ушибленную рану плеча и ключицы, у пассажира - перелом шейных позвонков. Информация о травмах уточняется.