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Виновник смертельного ДТП в Новосокольническом районе предстанет перед судом

Виновник смертельного дорожно-транспортного происшествия в Новосокольническом районе предстанет перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

18 октября 2022 года водитель автомобиля Lexus в одном из населенных пунктов в Новосокольническом районе со скоростью, которая превышала максимально установленную в 40 км/ч, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, за рулём которой был мужчина 1960 года рождения. В результате ДТП водитель этой машины скончался на месте происшествия от многочисленных травм.

Изучение личности предполагаемого злоумышленника показало, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.