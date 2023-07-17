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85-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове. ФОТО

85-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по Пскову, это произошло 15 июля в 18.10 на Ленинградском шоссе у дома №13.

Водитель Lada Granta, мужчина 1946 года рождения, не уступил дорогу пешеходу, переходившему дорогу по нерегулируемому переходу, и совершил наезд на женщину 1937 года рождения. Она заканчивала движение по переходу.

85-летняя пострадавшая госпитализирована в областную больницу. По предварительной информации, у нее выявлены ушибы и закрытый перелом правой ноги. Водитель трезвый.