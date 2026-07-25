У нетрезвых рецидивистов из Пскова и Опочки изъяли мопед и скутер

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Госавтоинспекции, в Пскове и Опочке установлены водители «под градусом», которые ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

22 июля в Пскове инспекторы ДПС остановили мужчину, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Днем ранее, в Опочке полицейские выявили нетрезвого местного жителя, управлявшего скутером. Транспортные средства изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.