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У нетрезвых рецидивистов из Пскова и Опочки изъяли мопед и скутер

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В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Госавтоинспекции, в Пскове и Опочке установлены водители «под градусом», которые ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

22 июля в Пскове инспекторы ДПС остановили мужчину, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Днем ранее, в Опочке полицейские выявили нетрезвого местного жителя, управлявшего скутером. Транспортные средства изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрены крупный штраф, лишение права управления, а за повторное нарушение — уголовная ответственность. Помните: водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и других участников дорожного движения», — подчеркнули в ведомстве.
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