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Водитель пострадал после съезда в кювет в Великолукском районе

Водитель ВАЗ пострадал после съезда в кювет в деревне Курова Гора Великолукского района ночью 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ГИБДД Великолукского района.

Фото здесь и далее: Отделение ГИБДД ОВД по Великолукскому району

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 00.30. Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, мужчине диагностировали закрытый перелом голени. Его госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.