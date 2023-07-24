АвтоМир / Происшествия / ДТП

Неизвестный сбил пенсионерку в Новосольническом районе, она скончалась в больнице

Пенсионерка скончалась после ДТП в Новосокольническом районе 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в период с 7:45 до 8:15 в деревне Пожары неустановленный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся.

От полученных травм женщина 1959 года рождения скончалась в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП и владельцев автомашин, оборудованных видеорегистраторами, проезжавших данный участок дороги в указанное время, сообщить любую имеющуюся информацию для установления автомашины и личности водителя по телефону ДЧ МО МВД России «Новосокольнический»: 8 (81144) 2-34-61