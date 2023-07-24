АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Куньинском районе

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Куньинском районе вечером 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД по великолукскому и куньинскому району.

Фото: ГИБДД по великолукскому и куньинскому району

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 449 километре автодороги М9-Балтия в 23.48. Водитель мотоцикла «Планета» 1972 года рождения при движении по второстепенной дороге не уступил автомобилю Skoda, который двигался в сторону Москвы.

Произошло столкновение, водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Транспортные средства получили технические повреждения.