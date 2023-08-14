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Стали известны подробности ДТП в Пскове с участием пьяного водителя

Подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пскове 12 августа с участием пьяного водителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

На момент оформления происшествия у водителя Geely выявлен перелом левого локтевого сустава, у пассажира 2000 года рождения - перелом пятого ребра и ушиб грудной клетки, у женщины 2003 года рождения - ушибленная рана подбородка. Госпитализировать пострадавших не стали.

Водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения (0,591 мг на литр).

Как сообщалось ранее, 12 августа в 23.40 у дома №20 по улице Коммунальной в Пскове водитель автомобиля BMW, мужчина 1991 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу двигающемуся по главной дороге автомобилю Geely под управлением мужчины 1997 года рождения.