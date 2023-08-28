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Водитель Kia травмировал двух людей в ДТП в Пскове и уехал

Два человека пострадали в столкновении двух автомашин в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 27 августа в 21.10 у дома №93, на перекрестке с улицей Балтийской.

Водитель Kia Spectra на регулируемом перекрестке при движении на разрешающий сигнал светофора при повороте направо не пропустил движущееся во встречном направлении транспортное средство - автомашину Peugeot 206 под управлением девушки 2003 года рождения.

У водителя Peugeot 206, по предварительным данным, установлен ушиб мягких тканей головы. Не госпитализирована. У пассажира 2004 года рождения - аналогичный диагноз и закрытый перелом грудины.

Водитель Kia с места ДТП скрылся. Сотрудники полиции установили его личность, это мужчина 1994 года рождения. Он привлекается к административной ответственности за употребление алкогольных напитков после совершения ДТП. Установлено алкогольное опьянение - 1,100 Мг/л.

Водитель Peugeot трезвая, но ее привлекли к ответственности за перевозку пассажира без использования ремня безопасности. Пассажир также оштрафован за поездку без использования ремня.