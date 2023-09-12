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«ГАЗель» задавила пенсионерку на тротуаре в Калуге

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход, возбудили в Калуге.

По данным полиции, 11 сентября в 14.25 в районе дома №219 по улице Московской в Калуге 36-летний водитель машины ГАЗ-330202 разгрузил товар на торговом объекте и двигался задним ходом по тротуару. Не обеспечив безопасность маневра, он допустил наезд на 75-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка погибла на месте, пишет kaluga-poisk.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.