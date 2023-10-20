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Водитель съехал в кювет и бросил пьяного пассажира в машине в Псковском районе

Легковой автомобиль съехал в кювет в Псковском районе 22 октября, водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло днем на дороге Писковичи - Струково.

Водитель автомобиля Peugeot совершил съезд в кювет в результате неосторожного маневра. В салоне находились два человека. Пассажир пострадал в результате падения при попытке выбраться из автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, от госпитализации отказался. Водитель покинул место ДТП.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.