Водитель съехал в кювет и бросил пьяного пассажира в машине в Псковском районе

Легковой автомобиль съехал в кювет в Псковском районе 22 октября, водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло днем на дороге Писковичи - Струково.
Водитель автомобиля Peugeot совершил съезд в кювет в результате неосторожного маневра. В салоне находились два человека. Пассажир пострадал в результате падения при попытке выбраться из автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, от госпитализации отказался. Водитель покинул место ДТП.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.