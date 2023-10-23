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Сбивший опору освещения в Пскове водитель пошел в дежурную часть и сдался полицейским

Водитель, сбивший опору освещения в Пскове, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову. Наезд на опору освещения произошел 22 октября в 00.20.

Фото: Дмитрий Глотов / «Жесть по-псковски»

Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21110 въехал в опору освещения на перекрестке с круговым движением на улице Инженерной.

По неофициальной информации, водитель ушел с места ДТП. «При мне это произошло, чувачок в шортах вышел из-за руля, прикурил сигаретку, накинул капюшон и потопал - как будто из автобуса на остановке вышел», - сообщил очевидец в группе «Жесть по-псковски».

Однако ушел он недалеко. Как сообщили в ГИБДД, после ДТП водитель отправился в дежурную часть отдела полиции по соседству с местом ДТП, на улице Инженерной. Там его и забрали сотрудники ДПС для оформления и проверки на алкоголь.

Водителю грозит ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Дело рассмотрит суд.