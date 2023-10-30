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Ветерану труда ограничили свободу за наезд на девочку в Острове

Жителя Острова привлекли к уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим ребенком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

19 июня подсудимый ехал по дороге по улице Островских Молодогвардейцев со скоростью около 55 километров в час. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель несвоевременно обнаружил вступившего на проезжую часть пешехода и совершил наезд на девочку 2009 года рождения, нанеся тяжкий вред ее здоровью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание вины, заявление в суде о раскаянии в содеянном, принесение извинений потерпевшей, имеющуюся у подсудимого инвалидность II группы, состояние его здоровья, обусловленное наличием хронических заболеваний, наличие почетного звания «Ветеран труда», а также привлечение к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести впервые.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением ограничений в виде не менять постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными назначенного наказания; не покидать территории муниципальных образований «город Остров» и «Островский район».

Вместе с тем ему назначили дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 2 года.