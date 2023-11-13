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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности неудачной попытки проскочить четыре полосы на Рижском проспекте в Пскове

14.11.2023 14:21|ПсковКомментариев: 1

Стали известны подробности ДТП на Рижском проспекте в Пскове, где водитель Volkswagen пыталась проскочить перекресток. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло у дома №16 по Рижскому проспекту 13 ноября в 13.15.

Видео: Наталья Милянтей / «Жесть по-псковски»

Женщина 1964 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Golf, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу автомашине Renault Megane Scenic, который управлял мужчина 1984 года рождения. После столкновения Volkswagen по инерции наехал на препятствие - бордюр.

Пострадавших нет.

В письменном объяснении, которое женщина дала сотрудникам полиции, ничего не говорится о причине, заставившей двигаться ее на большой скорости через четыре полосы перекрестка.

Ей назначен штраф в размере 1000 рублей по статье 12.13 ч.2 КоАП РФ за невыполнение обязанности уступить дорогу.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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