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В Пскове пешеход попал под автомобиль и сбежал из больницы

Попавший под автомобиль пешеход в Пскове сбежал из больницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 27 ноября в 18.10 на улице Звездной у дома 3.

Мужчина 1990 года рождения, управляя Renault Logan, наехал на пешехода - мужчину 1972 года рождения, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Пострадавший был доставлен в областную больницу. На момент госпитализации был поставлен диагноз «ушиб позвоночника». Позже мужчина самовольно ушел из больницы.

Водитель трезвый. В объяснении сотрудникам полиции сообщил, что во время движения по улице Звездной из-за стоящих в пробке автомобилей выбежал мужчина. Столкновения избежать не удалось. Объяснения от пешехода на данный момент нет.

Вынесено определение о возбуждении административного производства по статье 12.29 КоАП РФ в отношении пешехода. Проводится административное расследование.