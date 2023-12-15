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Пассажирский автобус перевернулся на трассе Псков - Новгород

Пассажирский автобус перевернулся на трассе Псков - Новгород 14 декабря, один человек пострадал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Госавтоинспекции Новгородской области.

Фото: Госавтоинспекция

14 декабря в 12:00 на 106 км на федеральной автодороге Р-56 Новгород - Сольцы - Порхов - Псков (Солецкий район) мужчина 1978 года рождения, управляя автобусом Volvo B12, не учел дорожные и метеорологические условия. Он не справился с управлением и автобус съехал в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажирку автобуса1966 года рождения доставили бригадой скорой медицинской помощи в Новгородскую областную клиническую больницу.