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Псковский губернатор выразил соболезнования родным погибших в ДТП сотрудников правительства области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким жертв автомобильной аварии, произошедшей в пятницу, 22 декабря.

«Сегодня в страшной аварии в Пустошкинском районе погибли сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Татьяна Ермакова и Ирина Павлова. Погиб и водитель автобазы правительства Псковской области – Андрей Булин. Искренние, отзывчивые, замечательные – коллеги всегда будут вспоминать их самыми добрыми словами», - написал глава региона в своем телеграм-канале. По его словам, семьям погибших обязательно будет оказана помощь.

«Друзья, пожалуйста, будьте аккуратны и предельно внимательны на дорогах, берегите себя и других частников дорожного движения», - призвал губернатор Псковской области.