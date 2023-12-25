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В Пскове сбит пешеход на Ленинградском шоссе, водителя ищут

В Пскове ищут очевидцев наезда автомобиля на пешехода на Ленинградском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 23 декабря в 18.25 на 289-м км трассы Санкт-Петербург - Невель.

Неизвестный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на пешехода - мужчину 1964 года рождения, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении движения автомашины. Водитель скрылся.

Пострадавший доставлен в отделение реанимации. По предварительной информации, у него выявлен открытый перелом левой голени. Под вопросом – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Свидетелей и всех обладающих какой-либо информаций просят обратиться в полицию по телефонам: 59-38-40, 102, 8953-244-4242.