АвтоМир / Происшествия / ДТП

Девочка пострадала в результате ДТП под Псковом по вине пьяного водителя ГАЗели

16-летняя девочка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 1 января в 3.00 у дома №7 на улице Юбилейной в деревне Родине Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗель Next, мужчина 1990 года рождения, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При повороте налево он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении машиной Daewoo Gentra под управлением мужчины 2001 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля Daewoo - девочка 2007 года рождения, ее госпитализировали в детскую областную больницу. Водитель автомобиля Daewoo от госпитализации отказался. В ведомстве отметили, что мужчина за рулем Daewoo был трезв.

На месте ДТП работали бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.