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Сбившему в Пскове столб освещения водителю назначено исследование на алкоголь

Водителю, сбившему у дома №102 по улице Инженерной в Пскове столб освещения, назначено исследование на алкоголь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 5 января в 22.20.

Водитель Volkswagen Touareg, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - световую опору. Пострадал водитель. После осмотра не госпитализирован.

Водитель отказался от теста на алкоголь на месте ДТП. Ожидаются результаты химико-токсикологического исследования из медицинского учреждения.

По факту ДТП продолжается проверка.