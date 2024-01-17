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«Великолукский мясокомбинат» обязали выплачивать деньги на содержание двух детей после смертельного ДТП

ОАО «Великолукский мясокомбинат» материально возместит матери двух несовершеннолетних детей вред, причиненный смертью кормильца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

Женщина просила суд взыскать с мясокомбината возмещение вреда за период с 30 января 2020 года по 31 августа 2023 года единовременно в размере 1 199 518 рублей и с 1 сентября 2023 года в пользу каждого из несовершеннолетних детей до достижения ими возраста 18 лет, а в случае продолжения обучения в учреждениях очной формы обучения - до 23 лет ежемесячно по 15 669 рублей с последующей индексацией.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что 30 января 2020 года в результате ДТП погиб супруг женщины - отец двух её детей, один из которых был рожден через 7 месяцев после смерти отца, поскольку на момент гибели супруга была беременна.

ДТП произошло с участием грузового фургона и легкового автомобиля ВАЗ под управлением погибшего.

Приговором суда от 12 сентября 2022 года установлено, что водитель грузового фургона нарушил Правила дорожного движения, что привело к смерти супруга женщины. На дату ДТП грузовой фургон принадлежал ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», но на основании договора был передан в аренду ОАО «Великолукский мясокомбинат». Водитель фургона в момент ДТП находился в трудовых отношениях с ОАО «Великолукский мясокомбинат», состоял в должности водителя-экспедитора и находился при исполнении трудовых обязанностей. В связи с чем ответчиком по делу является ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Гражданская ответственность владельцев транспортных средств была застрахована по договорам ОСАГО. На основании заявления женщины страховая компания выплатила по 237 500 рублей каждому ребенку, всего 475 000 рублей.

На дату ДТП погибший не работал, при этом доказательств его нетрудоспособности в материалах дела не имеется.

В силу закона с 1 января 2023 года величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения для трудоспособного населения установлена в размере 15 669 рублей.

Учитывая, что на день гибели своего супруга женщина не являлась нетрудоспособной и работала, исходя из состава членов семьи погибшего (он, его трудоспособная супруга и двое детей), доля заработка (дохода) погибшего, которую несовершеннолетние дети имели право получать на свое содержание при его жизни, составляет 5 223 рублей на каждого (15 669/3).

Суд учел выплаты, произведенные страховой компанией, и удовлетворил исковые требования частично: взыскал с ответчика на каждого ребенка компенсацию ежемесячно в размере 5 223 рублей, начиная с 1 сентября 2023 года и до достижения совершеннолетия, а при получении образования по очной форме обучения - не более чем до двадцати трех лет, с последующей индексацией в установленном законом порядке, с зачетом в счет взыскиваемых сумм части выплаченного страхового возмещения в размере 12 574,03 рубля.

В остальной части иска отказано. Решение суда в законную силу пока не вступило.